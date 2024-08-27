شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى ناعيا نبيل العربى: نموذج خالد بتاريخ الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببالغ الحزن، وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل العربي.

وقال الحزب في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الراحل يعد نموذجًا فريدًا وإسمًا خالدًا في تاريخ الدبلوماسية المصرية، الذي ستظل أجيال بعد أجيال تذكره بكل فخر وتقدير لدوره المحوري في استرداد أرض طابا الغالية بعد معارك قانونية ودبلوماسية مضنية، بالإضافة لكل ما قدمه لصالح الوطن في كافة المحافل والتمثيلات الدولية.

وتقدم الحزب بكل قياداته وأعضائه بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأصدقائه وكل من زامله أو تتلمذ على يديه ولمس أثره العظيم.