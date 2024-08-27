شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان ينعى فقيد الدبلوماسية الدكتور نبيل العربى والان مع تفاصيل الخبر

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ببالغ من الأسي والحزن فقيد الدبلوماسية المصرية والعربية الدكتور نبيل العربي الذي وافتة المنية أمس .

وأكدت خطاب أنه برحيل الفقيد فقدت الدبلوماسية المصرية أحد رجالها المتميزين الذي كان لهم دور بارز وهام في العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لاسرته واصدقائة وكافة أعضاء الدبلوماسية المصرية في هذا المصاب الأليم.

ودعت السفيرة مشيرة خطاب المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.