باسيل استقبل السفير الفرنسي وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

التقى رئيس" التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو ي، في حضور النائب ندى بستاني. و تطرق الحديث حول آخر المستجدات التي يشهدها لبنان و المنطقة.

و استمع ماغرو لوجهة نظر باسيل و سبل ايجاد الحلول و بخاصة ما يتعلق بفصل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية عما يحدث في المنطقة، كمدخل لحل العديد من المسائل العالقة داخلياً.