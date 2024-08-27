افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه "تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانيّة، وبعد إنذاراتٍ كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال منذ مدّة، إلى النازحين السوريّين في بلدة كفرحبو في الضنيّة لإخلاء العقارات التي يشغلونها وإعادتها إلى أصحابها اللبنانيّين، قامت دوريّات من أمن الدولة بإجلاء كلّ النازحين السوريّين غير الشرعيّين في البلدة، وتمّ ختم منازل كلّ الذين رفضوا تنفيذ القرار بالشمع الأحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة تُخلي مجمّعات سكنيّة ومنازل في كفرحبو يشغلها عدد من النازحين السوريين غير الشرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.