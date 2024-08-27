المكتب الإعلامي بغزة: ندعو العالم للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، جميع دول العالم إلى التدخل والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ، وأكد أن الوضع في القطاع أصبح مأساوياً في ظل الحصار المفروض واستمرار التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية والطبية.

وأوضح المسؤول أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإخراج المناطق الشمالية وشمال غزة من المناطق الإنسانية، مما زاد من معاناة السكان في تلك المناطق. وأضاف أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية التي تضمن حماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن إسرائيل تنفذ مجازر في المناطق التي أعلنتها سابقاً آمنة، مما يضع الفلسطينيين في حالة من الضياع وعدم اليقين بشأن أماكن النزوح الآمنة. وأوضح أن المواطنين الذين فروا من المناطق الخطرة يجدون أنفسهم مرة أخرى في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في أماكن نزوحهم الجديدة، مما يجعلهم في حالة دائمة من الخوف والقلق.

وأكد المسؤول أن الأوضاع في القطاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من غياب الأمن وتردي الأوضاع المعيشية. وأشار إلى أن الناس في غزة لا يعرفون أين يذهبون، فهم يتنقلون من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان، لكنهم لا يجدون إلا المزيد من الخطر والدمار.

وفي ختام حديثه، شدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع. وأكد أن استمرار الصمت الدولي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويدفع السكان المدنيين نحو مزيد من المعاناة والدمار.

نائب وزير الخارجية الروسي: واشنطن متورطة في هجوم كورسك وتدرك مجالات الرد الروسي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم، أن تورط الولايات المتحدة في الهجوم الأخير على مقاطعة كورسك هو حقيقة مؤكدة. وأوضح بوغدانوف أن الأدلة المتوفرة لدى موسكو تثبت ضلوع واشنطن في هذا الهجوم، مشدداً على أن روسيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد.

وأشار بوغدانوف إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيداً مجالات الرد الروسي الممكنة، مؤكداً أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها. وأضاف أن هذا الهجوم يشكل تصعيداً خطيراً في العلاقات الروسية الأمريكية، وأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذه الأعمال العدائية.

كما لفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا ستواصل متابعة التحقيقات والرد بشكل مناسب على أي تهديدات تمس أمنها القومي. وأكد أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وستبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولات لاستهدافها.

وفي ختام تصريحه، دعا بوغدانوف المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء تصرفات واشنطن، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال تزيد من حدة التوترات العالمية وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين. وأكد أن روسيا ستظل ثابتة في موقفها وستستمر في الرد على أي تهديدات تمس سيادتها.