بوريل: الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من الخطر المتزايد لانتشار شلل الأطفال بين أطفال غزة، وذكر بوريل في تصريحات صحفية أن الأطفال في القطاع أصبحوا عرضة للإصابة بالمرض بشكل أكبر بسبب النزوح المتزايد، والحرمان، وسوء التغذية الذي تفاقم بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأشار بوريل إلى أن الأوضاع الصحية المتدهورة في غزة تعكس الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من الأمراض المعدية، مؤكداً أن شلل الأطفال يمثل تهديداً كبيراً نظراً لانخفاض المناعة بين الأطفال في المنطقة.

وأضاف أن الوضع الصحي يستدعي إعلان وقف إطلاق نار إنساني فوري لمدة 3 أيام على الأقل. وأوضح أن هذه الهدنة المؤقتة ستتيح الفرصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية للقيام بعمليات تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال.

ودعا بوريل كافة الأطراف المتنازعة إلى احترام هذا النداء الإنساني، مشدداً على أن حياة الأطفال في غزة في خطر كبير، وأنه من الضروري أن يتم تقديم الأولوية لحمايتهم وتوفير الاحتياجات الصحية الأساسية لهم في هذه الفترة الحرجة.

الشرطة الهندية تستخدم الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق احتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة*

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين نددوا بتعامل السلطات مع قضية اغتصاب وقتل طبيبة. وقع الحادث في 9 أغسطس، عندما تعرضت الطبيبة، البالغة من العمر 31 عامًا، للاعتداء الجنسي والقتل أثناء عملها في مستشفى وكلية طب "آر.جي.كار" في مدينة كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية.

وأثار الحادث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند، مسلطًا الضوء على العنف المستمر ضد المرأة في البلاد. وحاول المتظاهرون، المنتمون لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تجاوز الحواجز التي فرضتها الشرطة، والتوجه إلى مكتب رئيسة وزراء الولاية، مامتا بانيرجي، التي يطالبون باستقالتها.

تدخلت الشرطة بقوة لفض الاحتجاجات، مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وذكرت الشرطة أنها اعتقلت أربعة نشطاء قبل بدء التظاهرة ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة التحريض على أعمال عنف واسعة النطاق.

فيما يتعلق بالقضية، كانت المحكمة العليا في الهند قد شكلت الأسبوع الماضي فرقة عمل وطنية من الأطباء لتقديم توصيات بشأن سلامة العاملين في الرعاية الصحية. وأكد تقرير تشريح جثة الطبيبة تعرضها للاعتداء الجنسي، وألقت السلطات القبض على متطوع في الشرطة يشتبه بضلوعه في الجريمة.

وفي تطور آخر، زعمت عائلة الضحية أن ابنتهم كانت ضحية اغتصاب جماعي، مشيرة إلى وجود متهمين آخرين.