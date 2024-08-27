محافظ الإسكندرية: معالجة المخلفات البيئية أكثر الملفات أولوية لنا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن ملف معالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لها، يعد من أكثر الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل لمناقشة الجديد في معالجة المخلفات وتطبيق المعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة EPR، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتنكولوجيا والنقل البحري.

وأشار إلى التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الحفاظ على البيئة، والحد من معدلات التلوث لمواجهة التغييرات المناخية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الإسكندرية حظيت بتنفيذ أهم المشروعات والتي يأتي في مقدمتها "مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار" والتي تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء.

وأوضح المحافظ أن مشروع "علم نايل" مدفن صحي مجهز على أعلى مستوى وبمواصفات قياسية للتعامل مع المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مشروع "الحمأة" والذي يستهدف الحد من إنتاج الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التخلص من المواد المتطايرة باستخدام الهضم اللاهوائي تخفيض استهلاك البوليمر للمحطة.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتقنية‏ والنقل البحري، والدكتور عبد الله ناسور، مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.