مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي وزير الخارجية الصيني في بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين، في أول زيارة من نوعها منذ ثماني سنوات.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن المسؤولين الاثنين التقيا في اليوم الأول من زيارة سوليفان للصين، وهذا هو الاجتماع الخامس بينهما، ويعتزم سوليفان البقاء في الصين حتى بعد غد الخميس.

وكان في استقبال سوليفان في مطار بكين ممثلون عن وزارة الخارجية الصينية والسفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز.

وأكدت بكين في وقت سابق الضرورة البالغة لإجراء محادثات بين القوتين العظميين، حيث توترت العلاقات بينهما بشدة في الفترة الأخيرة.

وكان لقاء ضم الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينج، في نوفمبر الماضي أدى نوعا ما إلى إحياء الاتصالات بين الجانبين، ولكن الخارجية الصينية استبقت وصول سوليفان بتصريحات مفادها أن واشنطن استمرت في "احتواء الصين وقمعها".

ومن المرجح أن يبحث الجانبان قضايا تشمل حرب أوكرانيا، والصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتوتر في منطقة بحر الصين الجنوبي، ومسألة تايوان - أي التعامل مع الجمهورية الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها والتي تدعمها الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بكين.

كما ستتناول المباحثات قضية الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت في مايو الماضي اعتزامها فرض رسوم جمركية خاصة بمعدل 100٪ على السيارات الكهربائية الواردة من الصين، ما أدى إلى استبعادها فعليا من السوق الأمريكية.

وأدت هذه الإجراءات إلى تصعيد النزاع التجاري المستمر منذ سنوات بين واشنطن وبكين.