بسبب معاكسة فتاة.. تجديد حبس طرفي المشاجرة مات فيها شخص بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس طرفي المشاجرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مقتل شخص وإصابة آخرين في الصف.

كشفت تحقيقات النيابة في مقتل شاب، وإصابة 3 آخرين، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية الإخصاص في الصف، بسبب معاكسة فتاة.

وأفادت التحقيقات، أن مشاجرة وقعت بين عائلتين، إثر معاكسة فتاة من قبل شاب ويدعى "أحمد" من إحدى العائلتين، فتشاجرت العائلتين مع بعضهما، وانتهى الأمر بإطلاق النار، فأسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين.

كانت انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتبين أن خلافات بين العائلتين بسبب معاكسة فتاة، أدت إلى نشوب المشاجرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.