تخصص آيس.. النيابة تأمر بحبس "ديلر كرداسة" 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بالاتجار في مخدر الآيس في منطقة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي؛ لفحصها، وكتابة تقرير وافي عنها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

كان قسم شرطة كرداسة، تمكن من ضبط عاطل لحيازته على كمية من الآيس، عقب رصد تحركاته، من خلال معلومات، واعترف بحيازته للمخدرات للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.