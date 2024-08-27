وكيل "عربية النواب": دولة الاحتلال تدفع الشرق الأوسط لمزيد من التوتر واتساع دائرة العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الممارسات التصعيدية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تدفع منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر واتساع دائرة العنف من خلال جر قوى إقليمية في مواجهات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال.

وطالب محسب المجتمعَ الدولي بوضع حد لسياسة حافة الهاوية التي تدفع إسرائيل المنطقةَ نحوها، فضلًا عن مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، بالإضافة إلى فتح جبهة جديدة في لبنان، يعكس عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية للتهدئة ووقف إطلاق النار؛ الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كل المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول جاهدةً إفساد مفاوضات التهدئة، رغم أن وقف الحرب على غزة لم يعد خيارًا؛ ولكنه ضرورة في ظل التدهور الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث يتطلب الأمر إيصال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتَين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.

وشدد محسب على تمسك مصر بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي باعتباره خطاً أحمر، وستبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.