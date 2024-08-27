شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية للأخصائي النفسي الرياضي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان، تفاصيل الدبلومة المهنية للأخصائي النفسي الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان إلى وتهدف إلى:

1- اكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة بالمجال التطبيقي للأخصائي النفسي الرياضي.

2- إعداد الأخصائي النفسي الرياضي المؤهل علميا وفنيا في مجال علم النفس الرياضي.

3- إتقان المهارات المهنية في مجال الأخصائي النفسي الرياضي.

4- الوعي بدور علم النفس الرياضي في اتخاذ القرار حول المشكلات البحثية لتطوير مستوى الأداء الرياضي.

5- الالتزام بما يعكس المصداقية بقواعد المهنة والميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي الرياضي.

وتتمثل شروط الالتحاق لنيل الدبلومة المهنية للأخصائي النفسي الرياضي في التالي:

١- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

٢- تقديم ما يفيد من الدارس على مزاولة مهنة التدريب أو ما يفيد صلته من الاتحاد المختص، ما يضعه مجلس الكلية من شروط أخرى للمفاضلة بين المتقدمين للاختبار وفقا للأعداد المطلوبة.

٣- تقبل الدبلومة أي بكالوريوس أو ليسانس أو شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في أي تخصص.