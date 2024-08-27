أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "في عملية مشتركة للجيش الاسرائيلي والشاباك، تم اليوم تحرير الاسير الاسرائيلي فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عام من رهط، الذي اختُطف من قبل حماس في السابع من شهر تشرين الاول الماضي".
وأشار إلى أنّه "تم تحرير الاسير من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162، في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة".
واضاف أدرعي: "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، نظرًا لقضايا تتعلق بأمن الاسرى والقوات والدولة، وحالته جيدة ويتم نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا، حيث تم اطلاع أفراد عائلته بالخبر، لتتم مرافقتهم من قبل سلطات الجيش، وتواصل قوات الأمن العمل بكافة الطرق لاعادة الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تم تحرير أحد الأسرى في غزة بعملية مشتركة للجيش والشباك وحالته جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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