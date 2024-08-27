أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، أن ناقلة النفط "كام الين" المحملة بـ30 الف طن من الفيول وصلت الى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها، ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين 4 و6 ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: ناقلة النفط "كام الين" وصلت إلى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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