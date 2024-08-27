ظريف يتراجع عن استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتجية

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أنه "سأواصل عملي نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية بعد المشاورات والمتابعات مع رئيس الجمهورية وبأمر مكتوب منه"، مؤكدا انه "ما يقرب من 70% من الوزراء ونائبي الرئيس والكثير من مساعدي الوزراء والهيئات نتيجة المقترحات الفنية للعملية الشفافة والتشاركية التي قام بها المجلس".

وفي وقت سابق، اكد ظريف أن الوزراء التسعة عشر في حكومة بزشكيان ثلاثة منهم كانوا مرشحين أوليين، وستة مرشحين ثانيين أو ثالثين، وواحد كان مرشحاً خامساً من قبل اللجان.

يذكر ان ظريف كان قد أعلن قبل أسابيع استقالته من المنصب بسب عدم القدرة على متابعة الأمور في أروقة السياسية الداخلية.