"سرايا القدس": فجّرنا عبوة برميلية بآلية عسكرية صهيونية متوغلة جنوب حي تل الهوا

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا فجّرنا عبوة برميليّة -مزروعة مسبقًا- بآليّة عسكريّة صهيونيّة متوغّلة بالقرب من دوار الدحدوح، جنوب حي تل الهوا في مدينة غزة".

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