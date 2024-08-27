زيلينسكي أعلن إجراء تجربة ناجحة لأول صاروخ باليستي أوكراني

أعلن الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحافي عُقد في كييف، "إجراء تجربة إيجابيّة لأوّل صاروخ باليستي أوكراني"، مهنّئًا "صناعتنا الدّفاعيّة على ذلك"، ورافضًا تقديم تفاصيل إضافيّة حول هذا الصّاروخ الجديد.

ويأتي هذا الإعلان عقب ليلتَين متتاليتَين من قصف روسي على أوكرانيا، أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وتدمير بنى تحتيّة للطّاقة.

وكان قد أشار زيلينسكي الأسبوع الماضي، إلى أنّ قوّاته استخدمت للمرّة الأولى في العمليّات القتاليّة "صاروخًا مسيّرًا" طويل المدى أوكراني الصّنع سمّي "باليانيتسيا".