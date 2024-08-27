أصدر محافظ لبنان الشّمالي ​رمزي نهرا​ قرارًا، طلب فيه من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشّمال، "الإيعاز لمن يلزم واستنادًا إلى قرار اللّجنة المشكّلة لمتابعة موضوع السّوريّين في قضاء البترون، العمل على تأمين المؤازرة الأمنيّة لكلّ من البلديّات التّالية: كفر عبيدا- البترون، سلعاتا، راسنحاش، حامات، الهري، شكا، اجدبرا، بقسميا، كفرحي، تنورىن، شاتين، وجه الحجر ، بجدرفل، عبدللي، دريا ، تولا، صغار ، الدوق،جربتا، مارماما، مسرح، ضهر ابي ياغي، العلالي، راشا، عورة، حدتون، كفرحتنا، راشكدة، حلتا، رام، عورا، وذلك بغية إجلاء السّوريّين غير الشّرعيّين من تلك البلدات والقرى؛ وفي حال عدم التّجاوب إقفال المساكن الّتي يشغلونها بالّشمع الأحمر والإفادة".

كانت هذه تفاصيل خبر نهرا طلب مؤازرة أمن الدولة بالشمال لإجلاء السوريين غير الشرعيين من بلدات في قضاء البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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