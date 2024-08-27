الدفاع المدني: إنقاذ غريق مقابل شاطئ المنصف- جبيل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ أنقذوا غريقًا أثناء ممارسته هواية السّباحة، مقابل شاطئ المنصف- جبيل"، مشيرةً إلى أنّ "عناصر المركز البرّي عملوا على تقديم الإسعافات الأوّليّة اللّازمة له، وتمّ التّأكّد من أنّه بحال صحيّة جيّدة".

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