أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​، أنّ "في إطار دعم الزّراعات اللّبنانيّة، وحمايةً للمزارعين، تستمرّ القطعات المعنيّة في تكثيف دوريّاتها في مختلف المناطق اللّبنانيّة، حيث ضبطت كميّات متنوّعة من المواد الزّراعيّة وآخرها في منطقة شكا، حيث تجاوزت الكميّة المضبوطة من العنب وورق العنب السّوري المهرّب الـ2 طنّ؛ وقد تمّ إجراء المقتضى القانوني بحقّ المخالفين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك ضبطت أكثر من 2 طن من العنب وورق العنب السوري المهرّب في شكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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