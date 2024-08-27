"حزب الله": استهداف مبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة نطوعة والتجهيزات ‏التجسسية بمحيط ثكنة دوفيف

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:55 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء 2024-08-27، التّجهيزات التّجسسيّة المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف، بمحلّقة إنقضاضيّة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".
وكشف في بيان ثان، أنّ "ردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة، بالأسلحة المناسبة".
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