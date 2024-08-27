"حزب الله": استهداف مبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة نطوعة والتجهيزات ‏التجسسية بمحيط ثكنة دوفيف

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلاميّة ‏عند السّاعة 02:55 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء 2024-08-27، التّجهيزات ‏التّجسسيّة المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف، بمحلّقة إنقضاضيّة؛ وأصابوها ‏إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

وكشف في بيان ثان، أنّ "ردًّا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة، بالأسلحة المناسبة".