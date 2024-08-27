القوى الامنية كشفت زيف رسائل التهديد التي تلقاها عدد من المواطنين في الدوير والنبطية بضرورة اخلاء منازلهم

تلقى مواطنون في بلدة الدوير وشارع محمود فقيه في النبطية رسائل نصية على هواتفهم الخليوية تتضمن نصا باللغتين العربية والعبرية وفيه تهديد بضرورة اخلاء المنازل خلال 48 ساعة لانه سيتم قصفه بسبب اوضاع امنية ، كما ورد فيها.

وشكل الموضوع جوا من التوتر ، مع ان حالات كثيرة سجلت على مدى الاشهر الماضية حيث تلقى الكثير من المواطنين رسائل مشابهة في العديد من البلدات ، وكشفت الاجهزة الامنية المختصة عدم صحتها ، وتبين ان مرسلها اشخاص على خلفية المزاح او التشفي او الانتقام .