قائد الجيش وقّع مع رئيس جمعية "فرسان مالطا" اتفاقية تعاون لإقامة مشاريع إنمائية واجتماعيّة

التقى قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، رئيس جمعيّة "فرسان مالطا" مروان صحناوي مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التّعاون بين الجانبين.

ووقّع قائد الجيش مع رئيس الجمعيّة اتفاقيّة تعاون، تتضمّن إقامة مشاريع إنمائّية وحياتيّة واجتماعيّة، استكمالًا لتعزيز التّعاون السّابق في مجال الصّحة.

كما استقبل العماد عون رئيس "اللّقاء الأرثوذكسي" روبير أبيض، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.