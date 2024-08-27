دبلوماسي سوداني: الرئيس السيسي حريص على أمن وإستقرار السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد المفوض السامى للحكومة بولاية القضارف بجمهورية السودان المستشار إبراهيم عبدالمجيد حسن عبدالعزيز، بمواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي فى الأزمة التى ألمت بالسودان، وقال" إن الرئيس السيسي يثبت بمواقفة يوميا بعد يوم أنه مخلص لوطنه ولبلده الثانى السودان، وحريص على أمن وإستقرار السودان.

وأضاف: أن الرئيس السيسي فتح باب مصر لاستقبال الأشقاء من دولة السودان، إيمانا ويقينا بأن مصر والسودان وطن واحد، ترتبطهما علاقات أزلية متفردة وعلاقات إجتماعية، وسياسية وإقتصادية، وإنسانية تدور حول فلك شمال وجنوب الوادي.

وأكد المفوض السامى للحكومة بولاية القضارف بجمهورية السودان- خلال زيارته لمستشفى المسلة التخصصى بأسوان، اليوم الثلاثاء لإحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة- أنه لا ينسى مواقف الشعب المصرى وقيادته السياسية تجاه أشقائهم بدولة السودان، مشيرا إلى أنه زار أرض الكنانة، فوجد شعبا طيبا مضيافا يعشق تراب أرضة.

وتابع: أن مصر محفوظة بقناعات ابنائها، وأن مصلحة مصر فوق الجميع، وهو ما يؤكد متانة وشائج الحب الذى يجرى فى دماء كل مواطن مصرى تجاه وطنه.

ونوه بجهود القنصل المصرى ببورتسودان السفير سامح فاروق محمد، لمواقفة النبيلة تجاه المواطن السوداني، والذى لا يكل عن خدمته، خاصة المريض منهم.