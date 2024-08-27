منظمة أممية: نؤيد موقف ماليزيا المساند للنضال الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس منظمة الأمم المتحدة في ماليزيا (UNAM) مصطفى محمد، إن المنظمة تؤيد بالكامل موقف الحكومة الماليزية الثابت والمبدئي بشأن النضال العادل من أجل وطن فلسطيني، وذلك في دعوته إلى وضع حد فوري للانتهاكات الإسرائيلية .

وأضاف مصطفى - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن المنظمة ترى أن الإشارة التي أطلقها رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى "حقول القتل" في فلسطين دقيقة ومناسبة، وتابع : " الوصف طال انتظاره منذ فترة طويلة لتصوير الهجوم غير المتناسب والعدواني ضد شعب فلسطين".

وأدانت المنظمة بأشد العبارات الدمار الهائل وفقدان الأرواح والإصابات التي ألحقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدنيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وقال إن أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا خلال الأشهر العشرة الماضية فقط، وأصيب عدد هائل، معظمهم من النساء والأطفال، بينما نزح أكثر من 1.7 مليون فلسطيني مما تسبب في كارثة إنسانية خطرة.

ودعا المسئول الأممي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء التي استمرت لفترة طويلة جدا، وأردف قائلا :"علاوة على ذلك، يجب على المجتمع الدولي بأكمله أن يولي اهتماما لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة الذي أقرته أكثر من 140 دولة، ويجب التصرف بشأنه كمسألة ملحة" .