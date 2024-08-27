شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى الدكتور نبيل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق الذى وافته المنيه مساء امس.

وجاء نص البرقية كما يلى:

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، الدكتور نبيل العربى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق والذى قدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه كان فيها رمزًا وعلمًا من إعلام الدبلوماسية المصرية داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يحعله من أهل الفردوس الأعلى.