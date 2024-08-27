شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتلقى خطابا من مجلس النواب حول مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.

*وجاء فى الخطاب :"إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:

الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الإثنين 2/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الثلاثاء 3/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

وإذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون.