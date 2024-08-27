موديز تحذر من تأثير اتساع الصراع على تصنيف إسرائيل الائتماني

اشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم، الى إن صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله أو إيران قد يؤدي إلى "عواقب ائتمانية" على مصدري الدين الإسرائيليين.

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