"كتائب القسام" نعت 5 من عناصرها: المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أنّها تزّف المجاهد جبريل غسان جبريل من مدينة قلقيلية، والمجاهد مهند كمال قرعاوي من مخيم نور شمس، الّلذين ارتقيا مساء أمس الإثنين الموافق 26 آب 2024، مع إخوانهم المجاهدين: عدنان أيسر جابر، محمد عليان ومحمد الشيخ يوسف من مخيم نور شمس، عقب قصف صهيوني غادر استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلّة".

وأكّدت في بيان، أنّ "حديث الكيان الصّهيوني عن قربه بدء عمليّة عسكريّة واسعة النّطاق في الضفّة، لن يكون إلّا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كلّ جبهات القتال"، مشدّدةً على أنّ "المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كلّ أهدافها من التمدّد والدّيمومة في كلّ محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكلّ أنماط المقاومة ووسائلها".