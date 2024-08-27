أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أنّها تزّف المجاهد جبريل غسان جبريل من مدينة قلقيلية، والمجاهد مهند كمال قرعاوي من مخيم نور شمس، الّلذين ارتقيا مساء أمس الإثنين الموافق 26 آب 2024، مع إخوانهم المجاهدين: عدنان أيسر جابر، محمد عليان ومحمد الشيخ يوسف من مخيم نور شمس، عقب قصف صهيوني غادر استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلّة".
وأكّدت في بيان، أنّ "حديث الكيان الصّهيوني عن قربه بدء عمليّة عسكريّة واسعة النّطاق في الضفّة، لن يكون إلّا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كلّ جبهات القتال"، مشدّدةً على أنّ "المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كلّ أهدافها من التمدّد والدّيمومة في كلّ محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكلّ أنماط المقاومة ووسائلها".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام" نعت 5 من عناصرها: المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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