بو صعب التقى سفير بلجيكا: الحرب لن تكون من مصلحة أحد والحل يأتي عبر المفاوضات الدبلوماسية

ثمّن نائب رئيس مجلس النّواب النّائب ​الياس بو صعب​، خلال لقائه سفير بلجيكا في ​لبنان​ أرناوت باولس، يرافقه السّكرتير الأوّل في السّفارة البلجيكيّة بيار-لوي رونار، في زيارة أولى تمّ التطرّق خلالها إلى الوضع في الجنوب اللّبناني، "موقف بلجيكا من الحرب على غزة"، مؤكّدًا أنّ "الحرب لن تكون من مصلحة أي جهة، وأنّ الحلّ الوحيد لن يأتي إلّا عبر المفاوضات بالطّرق الدّبلوماسيّة غير المباشرة".

وتمّ التطرّق إلى ملف ​النازحين السوريين​، إذ حمّل بو صعب السّفير البلجيكي رسالةً إلى الاتحاد الأوروبي، لتفهّم "حقيقة الأزمة والضّرر الحاصل من وجود النّازحين السّوريّين، إذ لا يجب إطلاق عليهم بعد اليوم صفة نازحين بل صفة مهاجرين غير شرعيّين، إذ بات الهدف من وجودهم على الأراضي اللّبنانيّة محض اقتصادي"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لا يمكنه تحمّل المزيد من الأعباء الاقتصاديّة والأمنيّة النّاتجة من جرّاء وجود النّازحين".

كذلك تمّ البحث في ملف الاستحقاق الرّئاسي، وفي سبل تفعيل وتوطيد العلاقات بين البلدين.