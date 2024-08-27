روسيا: الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل سكان غزة غير مدنيين

ياسر رشاد - القاهرة -

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قيادات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أن كل سكان قطاع غزة "إرهابيين"، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد وقفا لإطلاق النار.

جاء ذلك في تعليق له على الوضع في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني في العاصمة الروسية موسكو، حيث أشار إلى أن بعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا من مصلحتهم، ويريدون إبقاء الوضع في حالة عنيفة ولا يريدون التسوية على أمل حدوث تغييرات في المشهد السياسي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأوضح لافروف أن إسرائيل تريد انتظار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إزالة ثقل الضغط على إسرائيل من المجتمع الدولي فيما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، منوها بأن الحرب في غزة أودت بحياة أكثر من 40 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال، وذلك خلال 10 أشهر فقط، مؤكدا أن الرد العقابي الجماعي التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمس بالقانون الدولي الإنساني ومعاييره.

ووصف لافروف بعض التصريحات من القيادات العسكرية الإسرائيلية بأنه ليس هناك مدنيون، وكل شخص عمره أكثر من 3 أعوام إرهابي، بأنها "خطيرة جدا".