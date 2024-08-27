البحرين تدين تصريحات بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت مملكة البحرين، بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدُّوَليّ وتحريضًا خطيرًا على العداوة والكراهية الدينية.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في القدس، والتوقف عن أي أعمال أو ممارسات استفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين وتهديد الأمن والاستقرار.

ولي العهد البحريني يؤكد حرص بلاده على تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده مع المملكة المتحدة والتي ترسخت جذورها عبر تاريخٍ ممتد لأكثر من 200 عام من التعاون والتنسيق والشراكات الفاعلة على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، برئيس وزراء المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية السير كير ستارمر، حيث أشار الأمير سلمان إلى الحرص المتواصل الذي توليه البحرين لتوطيد مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين والدفع بمستويات العمل المشترك نحو آفاق أكثر شمولاً تسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الأمير سلمان بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها مسارات التعاون الثنائي بين البحرين والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين من شراكات استراتيجية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأكد ولي العهد البحريني الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، لافتا إلى دعم بلاده لكافة الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة والعالم.

وتم - خلال اللقاء - مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.