شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينظم يوما ترفيهيا لدور الأيتام والمسنين ضمن حملة "ايد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستكمالاً لحملة "إيد واحدة"، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع يومًا ترفيهيًا مميزًا في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وشهد هذا اليوم زيارة لمجمع دار المسنين الوفاء والأمل والسعادة ودار الأيتام للبنين، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إسعاد كبار السن والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا. وقد تضمنت هذه الأنشطة: عروضاً فنية، مسابقات، توزيع هدايا، وجبات غذائية.

تهدف هذه المبادرة إلى تأكيد التزام التحالف الوطني والمؤسسة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير بيئة مريحة وسعيدة لهم.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المؤسسة الدائم لتعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.