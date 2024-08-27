صحيفة "ييتِد نئمان": يمنع منعا باتا صعود اليهود لباحة الأقصى هذه فتوى كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور

صدرت صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم حزب "ديغل هتوراة" الحريدي، اليوم، بعنوان باللغتين العبرية والعربية، جاء فيه أنه "يمنع منعا باتا صعود اليهود لجبل الهيكل (باحة الأقصى)، هذا هو راي وفتوى كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي والفتوى لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن".

وهاجمت الصحيفة وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير وقالت إن "المريض بإشعال الحرائق السياسية يشعل المنطقة"، وأن "الوزير بن غفير يعود إلى قيئه ويشكل خطرا على يهود الأرض المقدسة".

وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.