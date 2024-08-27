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صدرت صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم حزب "ديغل هتوراة" الحريدي، اليوم، بعنوان باللغتين العبرية والعربية، جاء فيه أنه "يمنع منعا باتا صعود اليهود لجبل الهيكل (باحة الأقصى)، هذا هو راي وفتوى كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي والفتوى لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن".
وهاجمت الصحيفة وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير وقالت إن "المريض بإشعال الحرائق السياسية يشعل المنطقة"، وأن "الوزير بن غفير يعود إلى قيئه ويشكل خطرا على يهود الأرض المقدسة".
وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "ييتِد نئمان": يمنع منعا باتا صعود اليهود لباحة الأقصى هذه فتوى كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.