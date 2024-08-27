أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليات، أخمدوا حريقًا شبّ في حرج من الأعشاب والبلان والأشجار الحرجيّة في بلاط- جبيل"، مشيرةً إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النّيران إلى منازل مجاورة لرقعة الحريق".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق حرج في بلاط- جبيل قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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