كييف : سيطرنا على 100 بلدة في كورسك الروسية

أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، أنّ قوات بلاده باتت تسيطر على 100 بلدة في كورسك الروسية بمساحة جملية تقدّر بـ1294 كم مربعا.

وقال: «هدف عملية كورسك كان تشتيت العدو لسحب قواته من مناطق أخرى، وهو ما تحقق في زابوروجيا». وأضاف الجنرال الأوكراني أن كييف تمكنت من أسر 594 سجينًا روسيًا في العملية التي بدأت في 6 أغسطس، وفاجأت روسيا.

وفي تعليقه على الوضع في منطقة كورسك، أوضح سيرسكي: «العدو يسحب قواته من اتجاهات أخرى، مما يضعف قدراته، ويحاول إنشاء حلقة دفاع حول مجموعتنا الهجومية، ويخطط لإجراءات هجومية مضادة».

يُعد التوغل الأوكراني في كورسك، الذي تم خلاله توظيف 10 آلاف جندي أوكراني مدعومين بالمدرعات والمدفعية الثقيلة، أكبر وأهم هجوم ضد القوات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. من جهتها، اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا بالمشاركة في الهجوم، وتقديم العون للقوات الأوكرانية.