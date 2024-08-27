أستراليا تقر قانون الحق في الانفصال

وهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الموظفين في معظم الحالات لرفضهم قراءة الرسائل أو الرد على مكالمات أصحاب عملهم خارج ساعات الدوام.
يقول المؤيدون إن القانون يمنح الموظفين والعمال الثقة للوقوف ضد اختراق حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الخاصة بالعمل، وهو اتجاه نما خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان هناك تداخل بين الحياة الشخصية والعمل.
العلم الأسترالي على مظلة مقابل دار الأوبرا في سيدني
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