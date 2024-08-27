أستراليا تقر قانون الحق في الانفصال

أصبح بإمكان الموظفين الأستراليين الآن تجاهل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خارج ساعات الدوام، بعد إصدار قانون «الحق في الانفصال» الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، والذي صمم للحد من دخول الرسائل والمكالمات المتعلقة بالعمل إلى الحياة الشخصية.

وهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الموظفين في معظم الحالات لرفضهم قراءة الرسائل أو الرد على مكالمات أصحاب عملهم خارج ساعات الدوام.

يقول المؤيدون إن القانون يمنح الموظفين والعمال الثقة للوقوف ضد اختراق حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الخاصة بالعمل، وهو اتجاه نما خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان هناك تداخل بين الحياة الشخصية والعمل.

العلم الأسترالي على مظلة مقابل دار الأوبرا في سيدني