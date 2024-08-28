الخارجية الأمريكية: نعارض تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال "موقع" والا" العبري نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي.

وأشار ميلر إلى أن تصريحات بن غفير تتجاهل بشكل صارخ الوضع الراهن بالأماكن المقدسة، كما تثير التوتر في وقت تواجه فيه إسرائيل إيران وحزب الله وحماس.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أفاد أمس الاثنين بأنه ينوي إقامة كنيس في الحرم القدسي.