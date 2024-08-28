واللا العبري: نتانياهو طلب تعزيز حراسة نجله يائير في ميامي

ذكر موقع “والا” العبري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب مؤخرا تعزيز حراسة نجله يائير؛ تحسبا لانتقام إيراني من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بتكلفة بـ2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنويا، وفق “والا”.

وذكر الموقع أن “نتانياهو طلب مؤخرا تشديد الإجراءات الأمنية حول نجله يائير؛ خوفا من أن يتركز رد فعل إيران وحلفائها على اغتيال هنية في طهران على شخصيات إسرائيلية وأهداف في الخارج”.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من نتنياهو لم يسمها قولها إن مدير مكتب الأخير يوسي شيلي “توجه في الأيام الأخيرة إلى اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) بطلب فحص مدى كثافة الحراسة حول يائير”.

وأضافت المصادر أن “اللجنة الاستشارية طلبت الحصول على مواد استخباراتية تبرر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الغريزة” وحدها.