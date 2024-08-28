تقديم لائحة اتهام جديدة ضد ترامب في قضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020

حصل ممثلو ادعاء أميركيون على لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب في قضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020. جاء ذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وأسقطت لائحة الاتهام الجديدة مزاعم تفيد بأن ترامب سعى للضغط على وزارة العدل في محاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات، وهي محاولة واضحة لإبقاء القضية قائمة بعد أن وجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة ترامب على هذا السلوك.

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