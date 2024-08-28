افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الاسرائيلي استهدف "بيك اب" في رسم حدث بعلبك، وقد نجا السائق بعد ضربة أولى تحذيرية أمام الشاحنة ومن بعدها تم استهدافها بشكل مباشر، وما يسمع من أصوات إنفجارات ناتج عن مخلفات الغارة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي استهدف "بيك اب" في رسم حدث بعلبك ونجاة سائق الشاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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