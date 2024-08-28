وزارة الصحة: جريح اصابته طفيفة في الغارة على بعلبك

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث شرق بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وقد عولج في الطوارىء.

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