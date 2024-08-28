مستوطنون يقتلون فلسطينياً ويصيبون 3 في بيت لحم

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن مستوطنين إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينياً وأصابوا ثلاثة آخرين في قرية «وادي رحال» جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي «وادي رحال» حمدي زيادة، بأن مستوطنين هاجموا المنازل قرب مدرسة القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي.

وأضاف زيادة أن «قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه السكان، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق».

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون إسرائيليون، أمس، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع سكني فلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عمدة تجمع «الخان الأحمر» شرق القدس، عيد خميس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة «الخان»، وأضاف خميس أن «البؤرة الاستيطانية تبعد عن التجمع السكاني الفلسطيني عشرات الأمتار فقط».

واعتبر أن وجود البؤرة من شأنه التضييق على السكان والتنكيل بهم لدفعهم للرحيل.

ويسكن في تجمع «الخان الأحمر» البدوي نحو 200 فلسطيني في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار سنوات لمحاولات تهجير واقتلاع من مساكنهم لصالح مشروع استيطاني.

ومنذ مطلع العام الحالي، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما قامت السلطات الإسرائيلية في الفترة ذاتها، بشرعنة 11 بؤرة جديدة، من خلال قرارات «الكابينيت»، أو من خلال تعديل نفوذ المستوطنات، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، تزامن ذلك مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على مداخل المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. وعمّ الإضراب الشامل والحداد العام، أمس، محافظتي بيت لحم وطولكرم، احتجاجاً على انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وأعلنت لجنة «التنسيق الفصائلي» الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجاً على انتهاكات المستوطنين في قرية «وادي رحال»، حيث شمل مناحي الحياة كافة، باستثناء القطاع الصحي.