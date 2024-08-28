ترامب يعتبر توجيه لائحة اتهام جديدة له تدخلا في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة الاتهام الجديدة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول بأنها محاولة للتدخل في الانتخابات.

وكتب ترامب على منصته Truth Social: "هذه ببساطة محاولة للتدخل في الانتخابات وصرف انتباه الأمريكيين عن الكوارث التي جلبتها كامالا هاريس إلى بلادنا مثل غزو الحدود وجرائم المهاجرين والتضخم والتهديد بالحرب العالمية الثالثة وما إلى ذلك".

وقدم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام جديدة ضد ترامب في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020"، تم فيها توجيه اتهامات لترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة الإجراءات الرسمية، والتآمر ضد القانون.

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة قبل عشرة أيام فقط من دخول سياسة وزارة العدل المعروفة باسم "قاعدة الستين يوما" حيز التنفيذ والتي تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.