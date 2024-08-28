جامعة حلوان تكشف تفاصيل دبلوم التدريب التخصصي لمسابقات الميدان والمضمار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أن قسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة يقدم دبلوم التدريب التخصصي لمسابقات الميدان والمضمار للمهنيين وغير المهنيين.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج مؤهل علميًا وفنيًا في مجال تدريب ألعاب القوى.

ويشترط لنيل دبلوم التدريب التخصصي لمسابقات الميدان والمضمار للمدربين ولغير الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية ما يلي:

الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص من أي كلية، أو مؤهل عالي يقبله القسم ومجلس الكلية.

تقديم ما يفيد موافقة جهة العمل على الالتحاق بالدبلوم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

وتتمثل مجالات العمل المتاحة بعد الحصول على الدبلومة في تدريب فرق ألعاب القوى في معظم المسابقات في مجال ألعاب القوى، وتطوير وتصميم برامج تحسين اللياقة البدنية لناشئي ألعاب القوى، والعمل بمدارس الأندية ومراكز الشباب كمدرب ألعاب القوى.

وتتمثل مقررات البرنامج في خمسة مقررات إجبارية، وثلاثة مقررات اختيارية من القسم العلمي، بجانب المشروع.

وتتمثل عدد الساعات المعتمدة لمرحلة الدبلوم في 24 ساعة معتمدة، 33 ساعة نظري، و7 ساعات تطبيقي. وتقبل الدبلومة أي بكالوريوس أو ليسانس أو شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في أي تخصص.