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شهداء ومصابون جراء قصف جيش الاحتلال لمنازل في حي تل الهوى جنوب غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل مدنيين في حي تل الهوى جنوب غرب غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

القصف أدى إلى دمار كبير في المنازل المستهدفة، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

تأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين. فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للمصابين، وسط تنديد دولي متزايد بالاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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