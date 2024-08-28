اليوم.. طلاب الدور الثاني بالثانوية يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

تنطلق اليوم الأربعاء، امتحانات الثانوية العامة 2024، في اختبارات الدور الثاني، لمادتي التاريخ لشعبة أدبي، والفيزياء لشعبة علمي، وذلك ضمن المواد المضافة للمجموع على مستوى الجمهورية، طبقا للجدول الزمني التي أعلنته وزارة التعليم.

وبحسب الجدول الزمني التي حددتها وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا.

ووفقا للوزارة، فإنه يتم بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

ومن المقرر أن يتم المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.