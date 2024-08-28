شكرا لقرائتكم خبر عن القانون حدد أهدافا محددة لوكالة الفضاء المصرية.. توطين الصناعة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة"، الذي يُعقد كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024، حيث تستعد وكالة الفضاء المصرية لانطلاق المؤتمر الذى يُعد خطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها في مجال الفضاء واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

القانون رقم 3 لسنة 2018 نص على إنشاء وكالة الفضاء المصرية لينص على أنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى .

حيث يعتبر توطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المُتطور،احد الأهداف الأساسية لوكالة الفضاء المصرية التي تهدف الى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

ولوكالة الفضاء المصرية عدد من الأهداف نص عليها القانون في المادة 3 منه و هي

1-وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

2 - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

5- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

7- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.

8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

11- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

12-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

13- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.

15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

16- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

يذكر ان الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية كشف عن تفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية.

وأكد صدقي، أن تلك الإنجازات تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والتي تعد محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية .