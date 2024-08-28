الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية" وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام في طولكرم وجنين". وأوضحا صحيفة يديعوت أحرونوت، أن 'الجيش الإسرائيلي يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع في عمليته شمالي الضفة الغربية"، مضيفة "جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية".

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