أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، عن سقوط "شهداء ومصابين في قصف الاحتلال لمخيم الفارعة ولا نستطيع الوصول إليهم"، وذلك مع بدء الجيش الإسرائيلي ما اسماه عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية.
وفي السياق، كشفت الجمعية أن هناك "3 شهداء في قصف الاحتلال لسيارة بين قريتي صير والمسلية جنوبي جنين بالضفة الغربية".
بدورها، أفادت قناة "الجزيرة" عن "7 شهداء في جنين وطوباس خلال عملية للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية".
وأكدت وقوع "اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في مدينة طوباس ومخيم الفارعة ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق في شمال الضفة وسط اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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